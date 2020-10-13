Василиса Володина раздумывает над созданием альтернативной версии «Давай поженимся!»

Астролог уже полгода не появляется в телеэфирах, потому что опасается коронавируса.

Астролог Василиса Володина во время общения со своими подписчиками в Instagram обмолвилась, что не исключен вариант создания ей альтернативной версии программы «Давай поженимся!»

Так, одна из пользовательниц призналась, что перестала до конца досматривать программу, так как ей очень не хватает в эфире астрологических прогнозов. На этом Володина заявила: «Может, откроем мою личную «Давай поженимся!»?»

Отметим, что часто пользователи упрекают звезду. Они считают, что она предала коллег в непростой момент. На это Володина саркастически подшучивает над поклонниками. Геройства в том, что в этот непростой момент Лариса Гузеева и Роза Сябитова ведут программу, она не видит.

Напомним, что из-за коронавируса Василиса Володина решила не рисковать и перестала появляться в телеэфире «Давай поженимся!». При этом она не уточняет, когда наконец-то поклонники снова увидят ее в кадре.