Райдер звезды: Бузова попросила перед концертом на Урале коньяк и кальян на грейпфрутовой чаше

Певица Ольга Бузова попросила, в частности, перед концертом в Екатеринбурге коньяк для своей команды и кальян на грейпфрутовой чаше. Кроме того, в райдере певицы есть еще несколько интересных требований.

К примеру, все цветы после концерта она потребовала отдать в одну из церквей. Причем выбрать храм должен сам заказчик выступления. К цветам должна быть обязательна прикреплена записка с надписью «От Ольги Бузовой».

Среди других интересных требований — суточные на еду. Звезда потребовала по десять тысяч рублей для нее и директора, с которым она летает исключительно бизнес-классом, и по пять тысяч рублей для сотрудников ее творческого коллектива. Также Бузова наотрез отказалась с кем-либо фотографироваться. Если это правило будет нарушено, то концерт могут попросту отменить, сообщает Е1.

Напомним, что Ольга Бузова выступит в Екатеринбурге 23 октября. В столице Среднего Урала ее всегда очень тепло встречают верные поклонники.