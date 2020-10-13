Блондин в малине: Басков в цветочном костюме повеселился на вечеринке с Жасмин и Навкой

Праздник больше был похож на девичник.

Накануне Жасмин пышно отметила 43-летие, в числе ее гостей оказались Татьяна Навка и Анастасия Шубская. Судя по обнародованным в Сети кадрам, у певицы очень много подруг, поэтому вечеринка больше напоминала девичник.

В этом смысле одному из приятелей звезды, а именно Николаю Баскову, сильно повезло. Мужчина явно наслаждался женским обществом, делая с дамами многочисленные селфи и кружась с ними на танцполе. Фотографии певца в окружении прекрасных леди сейчас активно обсуждают в Instagram, многие представители сильной половины человечества хотели бы оказаться на его месте.