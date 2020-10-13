«Сезон просто сошел с ума!»: Хромченко назвала ультрамодные сапоги

Мода легкомысленна и переменчива — этот факт известен многим. Поэтому приобрести ультрамодную вещь решается не каждая женщина, тем более, что к ней придется подбирать подходящие аксессуары.

Тем не менее сейчас на мировых подиумах появилась практически универсальная модель обуви — белые сапоги, которая подходит многим и к любой ситуации. Кроме того, важный момент: они самодостаточны. Об этом рассказала Эвелина Хромченко в эфире Первого канала на передаче «Модный приговор».