«Сезон просто сошел с ума!»: Хромченко назвала ультрамодные сапоги

Мода легкомысленна и переменчива — этот факт известен многим. Поэтому приобрести ультрамодную вещь решается не каждая женщина, тем более, что к ней придется подбирать подходящие аксессуары.
Тем не менее сейчас на мировых подиумах появилась практически универсальная модель обуви — белые сапоги, которая подходит многим и к любой ситуации. Кроме того, важный момент: они самодостаточны. Об этом рассказала Эвелина Хромченко в эфире Первого канала на передаче «Модный приговор».
«Что касается белой обуви, то вы не прогадаете! Даже если вы не в состоянии найти такие замечательные ботиночки, как те, что стилисты нашли для нашей героини, и купите что-нибудь другое — другого фасона, в другом стиле, но белого цвета. Потому что сезон осень-зима — 2020/21 просто сошел с ума, помешавшись на белой обуви!
И совершенно не обязательно покупать сумку в пандан (в пару. — Прим. авт.), как сегодня навязывают разнообразные стритстайл-богини и мадонны социальных сетей. Для того, чтобы войти в этот тренд верно, важно не ошибиться с оттенками, поэтому пусть лучше эти две группы аксессуаров будут разного цвета», — сказала ведущая.