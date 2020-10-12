С букетом, в белом платье и фате: Заворотнюк и Чернышев отмечают 12-летие со дня венчания

Еще 12 октября 2008 года Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев скрепили свой союз перед лицом Бога. Молодожены пошли на этот важный шаг, удостоверившись в глубине чувств друг друга. При этом за плечами у невесты уже были серьезные отношения. К тому же «прекрасная няня» воспитывала двоих отпрысков: дочку Анну и сына Майкла. Стоит отметить, что фигурист принял отпрысков избранницы как своих собственных. Об этом говорил и наследник актрисы. Сын Анастасии подметил, что Петр сделал все для того, чтобы они с Анечкой ни в чем не нуждались. Именно Майкл убедил маму подарить мужу долгожданного ребенка. И Заворотнюк решилась на этот шаг — она стала мамой в третий раз.

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С мужем она воспитывает двухлетнюю дочку Милу. Всю беременность Анастасия скрывала свое интересное положение от друзей и поклонников. О появлении малышки они рассказали, когда ей исполнилось полгода.

На одной из фан-страничек Анастасии Заворотнюк появилось архивное фото из личного семейного архива актрисы. На нем новоиспеченная невеста запечатлена в белоснежном платье и фате. В руках она держит букет цветов. Рядом с возлюбленной Петр — он отдал предпочтение классическому костюму, белой сорочке и бабочке.

Как пишет «Комсомольская правда», в тот день 12 лет тому назад супруги обменялись обручальными кольцами в присутствии самых близких — родителей, брата и двух детей Анастасии — дочери Анны и сына Майкла. Наследники актрисы появились на свет во втором браке Заворотнюк с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.