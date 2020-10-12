Вернула квартиру: судебная тяжба Федосеевой-Шукшиной завершилась победой

Скандал вокруг недвижимости Лидии Федосеевой-Шукшиной разразился еще в апреле этого года. Дело в том, что год назад она переписала квартиру в Новой Москве на Бари Алибасова, а он переоформил ее на своего помощника. Тогда 71-летний продюсер назвал этот шаг вынужденным, якобы много налогов платить приходится. Обиженная Федосеева-Шукшина подала в суд.

Как сообщает «Комсомольская правда», квартиру артистке вернули, а договор дарения признан недействительным. Решение вынес Троицкий суд Москвы. По данным «Пятого канала» Бари Алибасов еще не знает, будет ли оспаривать это решение.

В этом году продюсер группы «На-На» проходил долгое лечение после громкого отравления. Бари Каримович случайно выпил средство для прочистки труб. Федосеева-Шукшина не видела его несколько месяцев. Сейчас они хорошо общаются, а Алибасов даже признается в любви актрисе.