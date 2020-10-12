«День тяжелый»: заплаканная Асмус предстала с подтекшим макияжем

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус в этом году развелась с комиком Гариком Харламовым. Их чета стала одной из многочисленных звездных пар, чей союз не выдержал испытаний самоизоляцией. Что именно стало настоящей причиной расставания супругов, которые прожили вместе восемь лет и воспитывают общую дочь, до сих пор неизвестно.

Недавно в премьерной серии Comedy Club Харламов жестко высмеял бывшую жену. В сценке рекламы нового сезона «Холостяка» юморист предстал в роли главного героя. К нему по очереди выходят девушки – одна Кристина, другая – актриса, третья – интерн. «Вы издеваетесь!», — в ярости отсылал «невест» шоумен. «Харластяк» — звучит новое название романтического реалити.

После того, как шутка бывшего мужа облетела Сеть, Асмус поделилась красноречивым снимком: девушка сняла селфи в слезах, с подтекшей тушью под глазами.

«Понедельник – день тяжелый», — подписала снимок звезда.

Поклонники не на шутку забеспокоились и поспешили узнать, что случилось у любимицы: