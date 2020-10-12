Автомобиль бизнес-класса и люксовый отель: обнародован райдер Ольги Бузовой

Райдеры артистов – всегда одна из самых обсуждаемых тем. Чего только не требуют звезды, чтобы с комфортом давать концерты в том или ином городе. Отличилась и Ольга Бузова. На 23 октября у нее запланирован концерт в Екатеринбурге. Портал E1.RU опубликовал список требований певицы.

Выяснилось, что все подаренные цветы Бузова отправит в церковь уже на следующее утро после концерта. Обязательное условие – там должна быть записка с указанием имени отправителя. А чтобы быть уверенной, что букеты дойдут до адресата, Ольга требует фото подтверждение.

Особое требование у Бузовой к вопросу передвижения по городу. Для нее и директора нужен автомобиль только бизнес-класса, например, Меrcedes-Benz, BMW 7 или Lexus LS. Причем, водитель не должен курить, говорить по телефону и первым идти на контакт. Команда певицы, которая состоит из восьми человек, должна передвигаться на микроавтобусе. Проживать певица хочет в люксовом отеле.

Ко всему прочему поющая телеведущая требует охрану, оберегать артистку от поклонников должны как минимум трое человек. При всем этом, делать селфи с Бузовой запрещено.