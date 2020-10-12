Скандал на «Ледниковом периоде»: зрители требуют убрать одного из членов жюри

Продюсера шоу «Ледниковый период» засыпали злостными комментариями в Instagram. Телезрители требуют убрать из состава жюри двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву. По мнению фанатов, она преднамеренно занижает оценки некоторым парам. Особенно их расстроили оценки за выступление Регины Тодоренко и Романа Костомарова.

«Почему Елена Исинбаева занижает оценки хорошим парам и портит итог?» — писали фанаты.

Авербух заступился за прыгунью с шестом и в одном из комментариев отметил, что нужно уважать мнение друг друга.

Напомним, что ранее зрители обрушились с критикой на олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая впервые попробовала себя в роли ведущей. По мнению многих, она неуверенно справилась со своими обязанностями.