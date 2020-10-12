«Сделаю из тебя человека»: Бабкина вспомнила, как Зыкина повлияла на ее карьеру

Недавно Надежда Бабкина написала биографическую книгу «Модная, народная». По словам артистки, совсем скоро она появится на полках книжных магазинов, а пока глава ансамбля «Русская песня» решила поделиться коротким отрывком в своем Instagram. Выяснилось, что целую главу издания она посвятила Людмиле Зыкиной.

«Я все время старалась попасться Зыкиной на глаза, как-то заявить о себе, напомнить о своем существовании. Безумно хотелось быть ею замеченой», — написала Бабкина.

Артистка рассказала, как Людмила Георгиевна пришла в концертный зал, чтобы услышать выступление «Русской песни».

«Давай с тобой сделаем так. Ты отдашь мне своих девочек, они будут мне подпевать на сольных концертах. А я из тебя сделаю человека», — приводит слова Зыкиной Бабкина.

Но Бабкина отказалась. После этой встречи Зыкина всегда говорила, что артистка ее не боится.

На днях Надежда Бабкина отметила 50-летие своей музыкальной деятельности. Концерт должен был пройти еще весной, но помешал карантин. Поздравить артистку пришли многие звезды эстрады.