«Это был подарок»: актриса из сериала «Глухарь» лишилась двух самокатов

Многодетная мама и актриса Мария Болтнева стала жертвой воров. У знаменитости украли два самоката, оставленных возле ТЦ «Авиапарк», что на Ходынском бульваре в Москве.

Все случилось 10 октября. Звезда «Глухаря» вместе с сыновьями, в 2011 году Мария родила тройню, приехала на шопинг.

Погода было отличная, так что мальчишки были на самокатах, а мама на велосипеде. На парковке ТЦ Мария закрепила технику специальными замками, но, видимо, один из них был застегнут не до конца. Этим и воспользовались злоумышленники, они отцепили два самоката и скрылись.

Пару часов дочь и внуки советского актера Андрея Болтнева ходили по магазинам, а когда вышли на парковку, обнаружили пропажу.

«Вышли, не увидели двух самокатов, пристегнутых к моему велику и третьему самокату. Каждый стоил девять тысяч. Они детские, трюковые», — рассказала актриса 5-tv.ru.

Взрослый велосипед и третий самокат остались на месте. Потеря больно ударила по карману актрисы, каждый самокат стоил 9 тысяч рублей.

«Детей жалко, лишили их. Это был их подарок на день рождения в прошлом году», — говорит Мария.

Полицейские приняли заявление о краже, но свидетелей происшествия не нашлось. Возможно, записи с камер видеонаблюдения помогут отыскать следы преступников.

Потеря больно ударила по карману актрисы, во время пандемии у нее стало гораздо меньше работы.

Ситуации, когда знаменитости попадают в полицейские сводки, не так редки. Например, летом 2020 года грабитель вытащил из сумки российского актера Валерия Янкловича кошелек, в котором было 2 тысячи долларов и 60 тысяч рублей.

А годом ранее режиссера и актера Федора Бондарчука и его коллегу Евгения Миронова обокрали прямо на съемочной площадке в Москве, знаменитости лишились смартфонов, пишет сайт argumenti.ru.