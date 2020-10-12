«Я испытываю омерзение, когда вижу склоки»: Пресняков сохранил добрые отношения с Пугачевой

Как отметил певец, жизнь слишком быстротечна, чтобы тратить время на разборки.

Певец Владимир Пресняков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что после разрыва с актрисой Кристиной Орбакайте сохранил добрые отношения как с бывшей гражданской женой, так и с ее матерью — певицей Аллой Пугачевой.

«Я испытываю омерзение, когда вижу склоки. Особенно когда кто-то умирает и начинается борьба за наследство. Любовь — это самое главное. Жизнь настолько быстротечна. Кто бы мне не звонил из старых друзей, надо всегда взять трубку и поговорить». Владимир Пресняков

Как отметил исполнитель, в его жизни был страшный случай. «Мы с женой Наташей как-то покупали лампу. Стояла очередь и надо было платить. И вдруг позвонил мой друг певец Батырхан Шукенов. Я сказал, что сильно занят и перезвоню ему. Положил трубку и больше я его не услышал. Он умер через несколько часов. Такие вещи хранятся в голове», — заметил Пресняков.

Напомним, что певец Батырхан Шукенов прославился по работе в группе «А-Студио». Он умер от инфаркта в возрасте 52 лет.