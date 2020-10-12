«Я был не святой человек, заряжал по полной»: Пресняков рассказал, почему расстался с Орбакайте

Музыкант Владимир Пресняков в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему расстался с гражданской женой — певицей Кристиной Орбакайте.

«Я перегнул палку, потому что слишком в какой-то момент стал для нее отцом, другом. Если был бы спокойнее и равнодушнее… Но это невозможно. Было как было. Этот разрыв должен был произойти. Два лидера не могут уживаться вместе».

Владимир Пресняков

Как отметил певец, в расставании виноват только он. «Я не соблюдал божественные истины, которым мужчина учится, к сожалению, только годам к сорока. Дай бог к 35. Надо понимать, что любовь — это работа. Не должен близкий человек видеть таким тебя, какой ты на самом деле. Потому что ты ужасен. Надо вместе работать над любовью. Я не был готов, что человек, с которым ты вместе, пойдет в другую сторону. У нее появились новые друзья. Быстро все произошло. Все куда-то разрушилось. Я не мог дозвониться до нее сутками. Для меня это была трагедия. Мы потом начали встречаться раз в полгода. Это уже была не семейная жизнь. Да и я был не святой человек, заряжал по полной», — сказал Владимир Пресняков.

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Напомним, что Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте были вместе на протяжении десяти лет. В этом союзе в 1991 году родился сын Никита.