«Собаки, полиция, отпечатки»: Королева ответила Собчак на ее подозрения в мести Шульженко

Журналистке также показалось, что Тарзан говорит с ней не очень уверенно на тему кражи из их дома.

Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) живут в основном в загородном доме в Крекшино. Также семья владеет квартирой в Москве. Именно сюда наведывалась Анастасия Шульженко с подругой, обвинившая публично стриптизера в измене. В ответ семейная пара обратилась в полицию с заявлением о краже.

Как утверждает чета, у них пропало около 5 миллионов рублей и украшения с бриллиантами, которые артистка приготовила на торжество по случаю годовщины свадьбы. Ксения Собчак во второй части своего шоу «Осторожно, Собчак!», посвященной скандалу в семье Королевой и Глушко, усомнилась в истинности этой истории. Она предположила, что эта история выдумана певицей и ее мужем, чтобы отомстить женщинам, некрасиво ославившим их на всю страну.

«Я не психолог, но, когда ты до этого говорил, я видела, что ты возмущен, что ты искренне говоришь, и я верила абсолютно каждому слову. А когда стали говорить про украшения и деньги — как будто тебе даже немножко неудобно», — заметила Собчак в беседе с Тарзаном.

Сергей объяснил свое скованное поведение интересами и тайной следствия. Но рассказал, что пропажу они с женой обнаружили не сразу, а только после того, как стало известно о его измене. Наташа тогда решила проверить, где ее украшения, но не обнаружила их на месте. Поэтому дамы, нанесшие визит к ее мужу во время ее отсутствия, попали в список подозреваемых.

Примерно так же отреагировала на подозрения Ксении и сама Королева. По словам артистки, факт кражи правоохранителями установлен.

«Ты думаешь, это очень приятная процедура? Это очень неприятно! Полиция в огромном количестве, собаки, отпечатки пальцев, снимание всех замков…» — отметила она.

Певица сказала, что не мстительный человек и никогда не стала бы так отвечать обидчицам.