«В театре зарплата — 19 тысяч рублей»: друг Петросяна не может платить ипотеку из-за отсутствия работы

Звезда «Кривого зеркала» и друг юмориста Евгения Петросяна артист Александр Морозов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что не может платить деньги за свою квартиру, взятую в ипотеку. Апартаменты находятся в Звенигороде. Она стоит шесть миллионов рублей.

«Я все деньги на операцию потратил. Дорогая она очень была, на глазах. Но я был спокоен. У меня гастроли по Америке и Канаде должны были состояться. Я не переживал. И вдруг нас закрывают на пандемию. В театре зарплата всего 19 тысяч рублей. Я просил кредитные каникулы. Мне сказали, что основной долг могут заморозить, но проценты все равно надо платить. Меня передали коллекторам. Причем там работают женщины, которые очень грубо разговаривают». Александр Морозов

Как отметил Морозов, к Петросяну он не стал обращаться. «У него самого сейчас идут суды. Ему точно не до меня», — заявил он.

Отметим, что Евгений Петросян судится с бывшей женой, юмористкой Еленой Степаненко. Они воюют не только за недвижимость, но и за предметы антиквариата.