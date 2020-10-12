«В театре зарплата — 19 тысяч рублей»: друг Петросяна не может платить ипотеку из-за отсутствия работы

Звезда «Кривого зеркала» и друг юмориста Евгения Петросяна артист Александр Морозов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что не может платить деньги за свою квартиру, взятую в ипотеку. Апартаменты находятся в Звенигороде. Она стоит шесть миллионов рублей.
«Я все деньги на операцию потратил. Дорогая она очень была, на глазах. Но я был спокоен. У меня гастроли по Америке и Канаде должны были состояться. Я не переживал. И вдруг нас закрывают на пандемию. В театре зарплата всего 19 тысяч рублей. Я просил кредитные каникулы. Мне сказали, что основной долг могут заморозить, но проценты все равно надо платить. Меня передали коллекторам. Причем там работают женщины, которые очень грубо разговаривают».
Как отметил Морозов, к Петросяну он не стал обращаться. «У него самого сейчас идут суды. Ему точно не до меня», — заявил он.
Отметим, что Евгений Петросян судится с бывшей женой, юмористкой Еленой Степаненко. Они воюют не только за недвижимость, но и за предметы антиквариата.