«Кто платит Прилучному такие деньги?»: Соседов нелестно отозвался об актере, продающем дом

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно отозвался об актере Павле Прилучном. Поводом стал трехэтажный загородный дом в Подмосковье, который актер продает за 200 миллионов рублей после развода с женой — актрисой Агатой Муцениеце.

«Кто такой Павел Прилучный? Я вообще не знаю, кто это! Какие у него роли? За что ему платят такие деньги? Кто платит? Почему инженеры и врачи, которые работают в пандемию, копейки имеют. Какие-то Прилучные, не пойми кто, имеют такие особняки. Это возмутительно! Я не знаю Прилучного. Это не стеб с моей стороны». Сергей Соседов

Поддержал Соседова и присутствующий в студии депутат Госдумы Виталий Милонов. «Это просто свинство. Это не дом для жизни», — сказал он.

Напомним, что Павел Прилучный выставил дом на продажу после развода с актрисой Агатой Муцениеце. При этом известно, что ему необходимо только по ипотеке выплатить за особняк 70 миллионов рублей.