«Судимся второй год»: внучка Гурченко раскрыла подробности борьбы за квартиру актрисы с отцом

Внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ раскрыла подробности своих отношений с отцом Александром, с которым она судится за квартиру актрисы.
«Мы судимся уже второй год. Я хочу выйти замуж и жить без отца в этой квартире. Отец сказал, что ему нужна другая женщина, вскоре после смерти моей матери. При этом тело мамы, как говорят, даже не успело остыть. Она ушла из жизни в 2017 году. Человек устроил свою личную жизнь. У него есть любовница, у которой он питается. Она живет в нашем же подъезде. Бегает к ней три раза в день. Мы живем в одной квартире. При этом даже не здороваемся».
Как отметила Елена Королева, отец даже не общается с ее дочкой. «Он вообще не помогает. Он всего один раз ее из школы забирал за все время. Там квартира всего 48 квадратных метров. У него три квартиры в собственности. Есть где жить, но он не уезжает из этой квартиры», — заметила Елена Королева.
Народная артистка СССР Людмила Гурченко ушла из жизни в 2011 году. Ей было 75 лет. Она похоронена на Новодевичьем кладбище.