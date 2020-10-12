«Судимся второй год»: внучка Гурченко раскрыла подробности борьбы за квартиру актрисы с отцом

Внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ раскрыла подробности своих отношений с отцом Александром, с которым она судится за квартиру актрисы.

«Мы судимся уже второй год. Я хочу выйти замуж и жить без отца в этой квартире. Отец сказал, что ему нужна другая женщина, вскоре после смерти моей матери. При этом тело мамы, как говорят, даже не успело остыть. Она ушла из жизни в 2017 году. Человек устроил свою личную жизнь. У него есть любовница, у которой он питается. Она живет в нашем же подъезде. Бегает к ней три раза в день. Мы живем в одной квартире. При этом даже не здороваемся». Елена Королева

Как отметила Елена Королева, отец даже не общается с ее дочкой. «Он вообще не помогает. Он всего один раз ее из школы забирал за все время. Там квартира всего 48 квадратных метров. У него три квартиры в собственности. Есть где жить, но он не уезжает из этой квартиры», — заметила Елена Королева.

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Народная артистка СССР Людмила Гурченко ушла из жизни в 2011 году. Ей было 75 лет. Она похоронена на Новодевичьем кладбище.