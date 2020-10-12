«Какой чудесный день»: Гузеева в джоггерах с лампасами и свободной тельняшке отдохнула в саду

Ранее Эвелина Хромченко рассказывала, что стильные полоски на брюках по бокам по-прежнему остаются актуальными.

Лариса Гузеева продолжает работать над новым проектом «На дачу!» для Первого канала. Благодаря этой программе звезда теперь часто бывает за городом, наслаждаясь чистым воздухом и яркой осенней природой. На одном из таких рабочих выездов ведущая запечатлелась в саду на фоне красной листвы.

«Какой чудесный день», — подписала она снимок в личном блоге.

Актриса примерила уютный теплый наряд, однако не забыла позаботиться и том, чтобы он был трендовым. На Ларисе оказались джоггеры с лампасами, свободная тельняшка, стеганая крутка и белые кроссовки на массивной подошве.

Ранее Teleprogramma.pro Максим Зарипов, тренд-аналитик московского ЦУМа, рассказывал, что полоска вновь стала актуальной. А Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» объясняла привлекательность другого тренда — лампасов. По словам ведущей, они все еще популярны. Мало того, вряд ли исчезнут из гардеробов модниц, поскольку уже перешли в разряд классики.