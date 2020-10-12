«Нет любви безусловней»: Лобода впервые показала лицо двухлетней дочери Тильды

Светлана Лобода — счастливая мама двух дочек. Первая наследница Ева Левандовская появилась на свет в апреле 2011 года в гражданском браке звезды с танцором Андреем Царем. А в мае 2018-го в одной из престижных клиник Лос-Анджелеса она родила вторую девочку, которую назвала Тильдой.

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Все это время звезда тщательно скрывала внешность малышки, показывая ее в Сети так, чтобы не было видно лица. Впрочем, имя отца Тильды — тоже загадка. Но похоже, что завесу тайны над своим ребенком Светлана все-таки решила немного снять. В личном блоге она впервые опубликовала фото с двухлетней малышкой, запечатлев ее спереди. И только солнцезащитные очки скрывают на нем глаза крошки.

«Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку», — подписала она кадр.

«Сейчас по-любому под микроскопом рассматривают, похожа ли Тильда на Тилля», «А Тильда похожа на Свету», «Похожа», «Тоже крупненькая», «Люди, вам какая разница? Лучше посмотрите на эту прекрасную девочку. Тильда прекрасна», «Мамина копия!!», «Тильда с Евой очень похожи. Хоть и видно часть лица малышки, но черты, как у старшей дочери», «А мне кажется, все-таки похожа на Тилля, но и мамино есть, безусловно», — активно обсуждают внешность девочки фолловеры Лободы.

Напомним, в народе бытует мнение о том, что Тильда — дочь солиста немецкого коллектива Rammstein Тилля Линдеманна. Однако ни Светлана, ни музыкант ни разу не подтвердили эти слухи.