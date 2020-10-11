Муж Гагариной устроил фотосессию Земфиры и Литвиновой

Дмитрий Исхаков в своем микроблоге признался, что пережил невероятный день. 42-летнего фотографа впечатлила совместная работа с Земфирой и Ренатой Литвиновой:

«Такие дни запоминаются на всю жизнь!», — подписал публикацию муж Гагариной.



Звездный фотограф принял участие в создании обложки для нового альбома певицы. К слову, Земфира нечасто балует поклонников студийными пластинками (последняя — «Жить в твоей голове» — вышла аж в 2013 году), однако в этом году артистка обрадовала фанатов новостью о выходе нового альбома.

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Под получившимся снимком Исхаков поблагодарил певицу и актрису за доверие. Также фотографию опубликовала в своем микроблоге Рената Литвинова. На переднем плане черно-белого кадра находится сама актриса. Знаменитая блондинка предстала перед объективом в профиль. Прямо за ней стоит Земфира, глядя прямо в камеру. Ее лицо наполовину скрыли светлые волосы подруги.

Поклонников творчества артисток привела в восторг работа Исхакова:

«Искусство», «Две дивы в одном кадре», «Легендарно», «Бомбическое фото», «Это убийственно шикарно.», «Пара легенд », «Богини», «Сколько всего сразу одним лишь снимком…».

Весной этого года Земфира выпустила песню «Крым». Рената Литвинова дала обещание, что включит композицию в свой фильм «Северный ветер».