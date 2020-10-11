«Это не самые лучшие воспоминания»: экс-участница «Дома-2» Анастасия Дашко начала новую жизнь после тюрьмы

Анастасия Дашко покинула скандальное реалити-шоу «Дом-2» около 12 лет назад. В 2013 году экс-участница «стройки любви» оказалась в тюрьме за мошенничество. Девушка не любит ворошить прошлое: знаменитость обратилась к подписчикам с просьбой не расспрашивать ее о тюремном периоде жизни.

«Пожалуйста, не нужно об этом спрашивать. Это не самые лучшие воспоминания. В тюрьме я была два года от звонка до звонка. Вы все можете прочитать в Интернете», — написать в своем микроблоге Дашко.

Сейчас 36-летняя Анастасия ведет совсем другую жизнь: она счастливо вышла замуж и родила двоих сыновей. Кроме того, Дашко стала настоящей бизнес-леди — девушка занимается грузоперевозками.

«Теперь я более спокойная. Научилась подавлять эмоции, но на работе иногда ругаюсь так, что сотрудники в шоке. Считаю, что надо быть такой, какая ты есть. Я всегда была простой, была ближе к людям. Сменила фамилию, но меня все равно воспринимают все как Дашко. Мой муж — гора. Он сильный, молчаливый, хороший семьянин. Живем мы в Екатеринбурге. У нас транспортный бизнес», — рассказала девушка.

О реалити-шоу Дашко вспоминает с теплотой и нежностью, однако подчеркивает, что уже не хотела бы туда вернуться: Анастасия уверена — нужно двигаться только вперед. К слову, подписчики экс-участницы реалити-шоу с ностальгией вспоминают времена, когда девушка снималась на проекте: