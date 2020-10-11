«Это как пробежать марафон»: принц Гарри и Меган Маркл рассказали о семейных проблемах

С тех пор, как Меган Маркл стала женой принца Гарри, вокруг членов семьи королевы не утихают скандалы. Новое поколение именитой семьи нарушает все устоявшиеся традиции, и выражает свой протест в том числе неожиданными откровениями. Так, 39-летняя супруга Гарри открыто призналась, что ей тяжело приходилось в первые полгода ребенка.

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Сын Меган Маркл и принца Гарри родился в мае прошлого года. Спустя несколько месяцев семья с грудным Арчи отправилась в первый официальный тур. Уже тогда молодые родители честно говорили о своих непростых буднях, за что на них обрушился шквал критики.

Подробнее о том периоде жизни пара вспомнила в процессе записи подкаста Teenager Therapy, приуроченного к Всемирному дню психического здоровья. Когда ведущие задали герцогине Сассекской вопрос, все ли с ней в порядке, Меган вспомнила, как этим же у нее интересовались и прошлой осенью. Тогда ее ответом было честное нет».