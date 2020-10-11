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«Моя ласковая кошечка»: Пригожин показал Валерию в неожиданном образе

Видеороликом продюсер поделился со своими подписчиками в Instagram.

«Моя ласковая кошечка»: Пригожин показал Валерию в неожиданном образе
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Накануне стало известно, что Иосиф Пригожин и Валерия ушли на карантин. Чтобы не подхватить коронавирус, изолировались у себя дома. Теперь Пригожин решил повеселить своих подписчиков. В Instagram он опубликовал короткий ролик с участием Валерии.

«Моя ласковая кошечка с голодухи может превратиться в тигрицу», — подписал видео продюсер.

Подписчики как всегда оценили чувство юмора мужа Валерии.

«Накормите! Ого, тигрица!», — писали пользователи Сети.

Недавно Пригожин вновь поднял тему печального финансового положения артистов. По его словам, из-за карантина музыканты потеряли десятки миллионов рублей. Когда отрасль вернется в прежнее русло, продюсер прогнозировать не стал.

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