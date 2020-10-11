Звезда «Квартета И» стал отцом в третий раз

У российского актера и участника комического театра «Квартет И» Леонида Бараца и его супруги Анны Моисеевой родился сын. Об этом артист сообщил в своем микроблоге. К посту актер прикрепил трогательное фото беременной жены. Мальчик родился в одной из частных клиник.

Как рассказывает сам Барац, малыш «появлялся непросто». Артист подчеркнул, что «основные действующие лица» — жена и новорожденный мальчик- отлично справились и держались молодцом. Также актер выразил свою благодарность врачу и акушерке медучреждения «за уверенность,профессионализм и человеческую теплоту!».

«Надеюсь, Марку часто будут встречаться такие люди!», — добавил счастливый отец.



Поклонники поспешили поздравить кумира с пополнением в семействе:

«Счастья безумного, хорошей судьбы и всего самого наилучшего всем участникам процесса», «Растите большими и здоровенькими!», «Поздравляю, вы герои!», «С замечательным наследником! Пора все начинать вспоминать, папа Леша», — написали в комментариях фанаты.

Артист указал рост и вес новорожденного: 4 кг и 55 см. «Богатырь!», — отметили подписчики.

К поздравлениям также присоединился Александр Ревва, Шура Би-2, Яна Расковалова и Оксана Лаврентьева.

Мальчика назвали Марком. Это третий ребенок артиста.