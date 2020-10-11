«С женщинами все сложно, но я не один»: Дмитрий Нагиев приоткрыл завесу личной жизни

Как отметил телеведущий и актер, когда-нибудь он напишет книгу, чтобы все порыдали и поплакали.

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своей личной жизни. Поговаривают, что он уже давно якобы живет на две семьи. Одна в Москве, а вторая у него, возможно, находится в Санкт-Петербурге, куда он достаточно часто ездит. Сам он отвечает на вопросы о возлюбленных крайне уклончиво.

«С женщинами все сложно, но я не один. Я напишу книгу о своей личной жизни, чтобы люди порыдали и поплакали. Честно. В моем возрасте не приходится разбираться и выбирать женщин. Я рад всем прохожим».

Дмитрий Нагиев

Актер заметил, что обожает лесть в свой адрес. «Я на лести сделал свою карьеру. Если хочешь добиться чего-то в этой жизни, то надо что-то делать регулярно. Я вот, например, регулярно хожу с спортзал. А еще я вынужден брить голову каждый день. Я каждый день свой кочан брею, а кто-то бороду бреет раз в неделю и возмущается», — сказал актер.

Напомним, что Дмитрий Нагиев был женат на телеведущей Алле Щелищевой. Они расстались в 2010 году. От нее у него есть сын Кирилл. Сегодняшняя личная жизнь актера покрыта тайной за семью печатями.