«Жизнь других» в Турции: как устроен туристический бизнес в Анталье
Жанна Бадоева
Звездный гость
Калашникова пытается отправить 100 тысяч рублей Ефремову в тюрьму
Видео

«С женщинами все сложно, но я не один»: Дмитрий Нагиев приоткрыл завесу личной жизни

Как отметил телеведущий и актер, когда-нибудь он напишет книгу, чтобы все порыдали и поплакали.

«С женщинами все сложно, но я не один»: Дмитрий Нагиев приоткрыл завесу личной жизни
Дмитрий Нагиев. Фото: Globallookpress.com

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своей личной жизни. Поговаривают, что он уже давно якобы живет на две семьи. Одна в Москве, а вторая у него, возможно, находится в Санкт-Петербурге, куда он достаточно часто ездит. Сам он отвечает на вопросы о возлюбленных крайне уклончиво.

Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«С женщинами все сложно, но я не один. Я напишу книгу о своей личной жизни, чтобы люди порыдали и поплакали. Честно. В моем возрасте не приходится разбираться и выбирать женщин. Я рад всем прохожим».

Дмитрий Нагиев

Актер заметил, что обожает лесть в свой адрес. «Я на лести сделал свою карьеру. Если хочешь добиться чего-то в этой жизни, то надо что-то делать регулярно. Я вот, например, регулярно хожу с спортзал. А еще я вынужден брить голову каждый день. Я каждый день свой кочан брею, а кто-то бороду бреет раз в неделю и возмущается», — сказал актер.

Напомним, что Дмитрий Нагиев был женат на телеведущей Алле Щелищевой. Они расстались в 2010 году. От нее у него есть сын Кирилл. Сегодняшняя личная жизнь актера покрыта тайной за семью печатями.

Тэги

Дмитрий НагиевКанал НТВМоскваПрограмма "Ты не поверишь!"Санкт-Петербург