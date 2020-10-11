«Я очень хочу сына»: Алексей Чумаков заявил, что мечтает о наследнике от Юлии Ковальчук

В звездной семье уже есть дочка Амелия, которая появилась на свет три года назад.

Музыкант Алексей Чумаков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил журналистам, которые спросили его о личной жизни, что мечтает о сыне от своей жены певицы Юлии Ковальчук.

«Я очень хочу сына. Будем заниматься с женой чаще любовью, чтобы это рано или поздно произошло. Да и 400 тысяч рублей, которые даст государство за рождение второго ребенка, никогда не помешают». Алексей Чумаков

Между тем его жена Юлия Ковальчук сейчас поглощена воспитанием дочки Амелии. Ей она старается уделять все свое свободное время. «Она у нас в семье в чем-то копирует Лешу, а в чем-то меня. Вот такой коктейль получается», — заметила звездная исполнительница.

Напомним, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году. Спустя четыре года на свет появилась их совместная дочь, от которой пара без ума. Интересно, что до женитьбы звезды шесть лет жили в гражданском браке.