«Дочь очень повзрослела»: Башаров рассказал об увлечениях 16-летней Амели

Как отметил актер, девушка не так давно поступила на факультет анимации.

Актер Марат Башаров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал об увлечениях своей наследницы 16-летней дочери Амели от брака с Елизаветой Круцко.

«Друзья посоветовали мне однажды сделать кулинарную программу. Амели все монтирует, помогает мне. Это у нас такой семейный подряд. Она поступила не так давно в киноколледж. На факультет анимации. Она со мной советуется во всем. Дочь очень повзрослела. Она выбрала профессию, которая мне очень близка. Может быть мы когда-нибудь сможем вместе поработать». Марат Башаров

Как добавил актер, сейчас он много времени проводит со своим сыном от брака с Елизаветой Шевырковой Марселем. «Сын в три года начал любить ловить рыбу. Мы все время бежим теперь на пруд. Я прививаю ему любовь к рыбалке», — заметил актер.

Напомним, что Марат Башаров и Елизавета Шевыркова развелись. При этом актер уверяет, что они сейчас живут вместе с теперь уже бывшей супругой. Правда, женщина, которой он сломал в свое время нос, не так давно говорила, что это все неправда. Живут они якобы раздельно.