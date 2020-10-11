Сын олигарха Александра Лебедева получил в Англии титул лорда

Событие произошло еще в июле этого года.

На протяжении многих лет бизнесмен Евгений Лебедев живет в Великобритании, а в 2010-м получил гражданство. В июле этого года премьер-министр Борис Джонсон присвоил ему звание пожизненного лорда, которое дает право быть в числе парламентариев Королевства. Теперь Лебедеву предстоит добавить своему титулу территориальную привязку, подобную тем, что есть у всех пэров, например, лорд Йоркширский.

Как сообщает Daily Mail, бизнесмен уже определился с выбором. Он хочет именоваться как Евгений Лебедев, лорд Московский.

Евгений Лебедев – сын известного российского бизнесмена Александра Лебедева. В Великобритании наследник владеет крупными изданиями, в числе которых The Independent.