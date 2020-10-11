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«Мой характер сложно выдержать»: Дубовицкая выразила восхищение своим терпеливым мужем

Уже много лет она счастлива в браке с физиком Юрием Айвазяном.

«Мой характер сложно выдержать»: Дубовицкая выразила восхищение своим терпеливым мужем
Регина Дубовицкая. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Регина Дубовицкая в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ выразила восхищение своим мужем физиком  Юрием Айвазяном. Вместе они уже много лет. Звезда пришла на выставку картин юмориста Геннадия Ветрова.

Регина Дубовицкая
Регина Дубовицкая. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Он — верный человек. Таких надо поискать. Мой характер сложно выдержать. Если бы не он, то я давно вышла замуж. Мне вот постоянно приписывали романы, к примеру, с Владимиром Винокуром, а мы просто друзья».

Регина Дубовицкая

Как отметила Дубовицкая, сейчас ее отдушина — это внучка, которую также назвали Региной. Правда, девушка не пошла по стопам бабушки, а поступила в медицинский вуз – МГМУ имени Сеченова. «Очень жаль, что внучка пошла в медицинский, но каждый выбирает свою дорогу», — заявила она.

Отметим, что многих гостей выставки напугал внешний вид 71-летней Регины Дубовицкой. Она очень сильно постарела за последние годы. При этом звезда заверила, что никогда в жизни не обращалась и не собирается обращаться к помощи пластических хирургов.

Тэги

Владимир ВинокурКанал НТВПрограмма "Ты не поверишь!"Регина ДубовицкаяЮрий Айвазян