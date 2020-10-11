«Мой характер сложно выдержать»: Дубовицкая выразила восхищение своим терпеливым мужем

Уже много лет она счастлива в браке с физиком Юрием Айвазяном.

Телеведущая Регина Дубовицкая в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ выразила восхищение своим мужем физиком Юрием Айвазяном. Вместе они уже много лет. Звезда пришла на выставку картин юмориста Геннадия Ветрова.

«Он — верный человек. Таких надо поискать. Мой характер сложно выдержать. Если бы не он, то я давно вышла замуж. Мне вот постоянно приписывали романы, к примеру, с Владимиром Винокуром, а мы просто друзья». Регина Дубовицкая

Как отметила Дубовицкая, сейчас ее отдушина — это внучка, которую также назвали Региной. Правда, девушка не пошла по стопам бабушки, а поступила в медицинский вуз – МГМУ имени Сеченова. «Очень жаль, что внучка пошла в медицинский, но каждый выбирает свою дорогу», — заявила она.

Отметим, что многих гостей выставки напугал внешний вид 71-летней Регины Дубовицкой. Она очень сильно постарела за последние годы. При этом звезда заверила, что никогда в жизни не обращалась и не собирается обращаться к помощи пластических хирургов.