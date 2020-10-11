«Мы — одна глобальная нация»: Ким Кардашян перечислила миллион долларов в помощь Армении

Популярная инстадива и звезда реалити-шоу «Семейство Кардашян» Ким Кардашьн решила поддержать Армению, сделав щедрое пожертвование в помощь людям, пострадавшим от обстрелов в Нагорном Карабахе. Не секрет, что у супруги Канье Уэста армянские корни. Знаменитость не смогла остаться в стороне, когда узнала о боевых действиях, произошедших в ночь на 11 октября после объявления о прекращении огня.

«Мои мысли и молитвы с храбрыми мужчинами, женщинами и детьми. Я хочу, чтобы все помнили, что, несмотря на расстояние, которое нас разделяет, эти границы — ничто, а вместе мы — одна глобальная армянская нация», — подписала свою публикацию Кардашьян.

Модель упомянула, что перечислила один миллион долларов в фонд Армении, который напрямую оказывает пострадавшим гуманитарную помощь в виде еды, жилья и медицинской помощи.

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Звезда также призвала всех неравнодушных последовать ее примеру. Кардашян обратилась к подписчикам с просьбой оказать посильную помощь пострадавшим гражданам Армении:

«Важна любая помощь: распространяете ли вы информацию, размещая посты в социальных сетях, или жертвуете всего один доллар. Давайте сделаем это нашим самым успешным сбором средств за всю историю».

Благородный поступок телезвезды восхитил поклонников: подписчики активно поддержали своего кумира в комментариях.