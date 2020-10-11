Елена Кондулайнен после инсульта передвигается с помощью специальных ходунков

Актриса Елена Кондулайнен, которую несколько месяцев назад разбил инсульт, передвигается сейчас только с помощью специальных ходунков. Ей во всем помогает сиделка. Звезду советского кино показали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. К прочим бедам актрисы добавилось то, что она сломала руку в больнице, когда восстанавливалась. Звезда упала в душе и сильно ударилась.

Как рассказал актер и друг Елены Кондулайнен Сергей Проханов, женщине стало плохо в ресторане. «Я прямо рядом сидел. Она очень мало пьет. Мы думали, что пройдет, а ее зашатало. Она произнесла: «Кто мне в шампанское насыпал яда?» Допуска к ней сейчас никакого. Она поменяла все телефоны. Мы подходили к ней со всех сторон, но к ней не пускают. Актриса она замечательная. Быстрее бы вернулась. Могу сказать, что мы ждем ее», — заметил актер.

Отметим, что сама Кондулайнен даже после инсульта заботится о внешности. Во время прогулки она, к примеру, интересуется у сопровождающих, как выглядит.

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Елена Кондулайнен – заслуженная артистка России. Она четыре раза была замужем. У нее два сына.