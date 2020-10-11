Охрана не подпустила журналистов к передвигающемуся в инвалидном кресле Армену Джигарханяну

Актер в честь своего юбилея появился впервые за долгое время на публике.

Охрана 85-летнего актера Армена Джигарханяна не подпустила к звезде журналистов канала НТВ из программы «Ты не поверишь!», которые хотели вручить ему цветы в честь юбилея. Букет просто был выброшен.

Охранники звезды буквально не отходят ни на шаг от Джигарханяна, который передвигается в инвалидном кресле. Он в честь своего 85-летия приехал в театр и пообщался недолго с артистами.

А вот пасынок звезды Степан Джигарханян оказался куда более словоохотлив и дружелюбен с журналистами. «Мама была эвакуирована из США в Москву. У Армена Борисовича нормальные анализы. Тест на коронавирус был отрицательный. Не могу сказать, что он помолодел и позвал жену танцевать твист. Он духовно возродился. Все говорят, что нельзя войти в одну реку дважды. Ерунда. Возможно», — сказал Степан, объясняя, почему его мать и Джигарханян снова вместе.

Напомним, что постоянно витают слухи о печальном состоянии Джигарханяна. Впрочем, актер хоть и редко, но все-таки появляется на людях, опровергая домыслы прессы.