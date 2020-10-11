«Пора бы уже адекватные баллы ставить!»: Рудковская возмущена судейством на Кубке России по фигурному катанию

10 октября в Москве стартовал Этап Кубка России по фигурному катанию. Нынешняя воспитанница Евгения Плющенко 16-летняя Александра Трусова замкнула тройку лидеров, уступив первое место ученице Этери Тутберидзе Камиле Валиевой, а второе — Дарье Усачевой. Отрыв Трусовой от лидера короткой программы составил почти 10 баллов.

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Оценки ученицы знаменитого фигуриста были восприняты очень эмоционально как болельщиками девочки, так и супругой Плющенко Яной Рудковской. Известная продюсер выразила свое негодование судейством в Stories своего микроблога:

«Пора бы уже адекватные баллы ставить!», — возмутилась жена спортсмена.

Напомним: Александра Трусова не так давно перешла из «Хрустального» Этери Тутберидзе к «Ангелам Плющенко». Переход был осложнен жесткой критикой со стороны бывшей группы, а также конфликта «Хрустального» с академией Евгения Плющенко. Тренер, как и поклонники его ученицы, уверен: экс-воспитанницу Тутберидзе «засудили».

«Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает», — выразил свое мнение по этому поводу Плющенко.

На его стороне и заслуженный тренер Татьяна Тарасова:

«Трусова — львенок с лапками, цепляется ими за лед. Она вызывает восторг. Прекрасная девочка, которая идет на четверные и не боится».

Один из болельщиков также поддержал ученицу Плющенко, опубликовав в своем Instagram кадры из выступлений Валиевой, Усачевой, Трусовой и Анны Фроловой, доказывающие, что ошибки были допущены всеми участницами, но заметили их только у воспитанниц Плющенко.