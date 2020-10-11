Как Шарлиз Терон: Мирослава Карпович примерила образ роковой красотки

Недавно Мирослава Карпович сменила имидж. Жгучая брюнетка распрощалась с длинными волосами и превратилась в блондинку с короткой стрижкой. Многие поклонники не сразу поверили в такое преображение и даже решили, что актриса примерила парик. Но во время премьеры нового спектакля возлюбленная Павла Прилучного доказала, что это не так. Теперь же Карпович приняла участие в фотосессии, которая проходила в московском парке Зарядье.

Мирослава предстала в образе роковой соблазнительницы. Она надела черное облегающее ассиметричное платье с высоким разрезом на бедре. Его украшал большой бант в области груди. И без того дерзкий наряд был дополнен ярким макияжем и стильной укладкой. В своем микроблоге Карпович отметила, что стала похожа на голливудскую актрису Шарлиз Терон.

Звезда «Папиных дочек» и Прилучный не раскрывают подробности своего романа. Известно только, что «Мажор» недавно переехал в особняк актрисы. К слову, карьера которой после этого пошла в гору. Теперь Мирослава все чаще появляется в театре и задействована в новых проектах.