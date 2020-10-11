Аллу Пугачеву в черном пальто и шляпе-котелке засняли у гроба покойного друга

Певица Алла Пугачева в черном пальто и шляпе-котелке появилась на похоронах своего давнего друга звукорежиссера Александра Кальянова. Журналистов на мероприятие не пустили, но один из пришедших проститься с Кальяновым заснял Примадонну у гроба. Кадры были показаны в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Примадонна на прощании первой взяла слово. «Он был человек верующий. И вы верьте. Душа бессмертна. Боже, как мы веселились, как мы работали, как выпивали, как закусывали. Как он запел», — заявила, в частности, она.

Сказал несколько слов о друге и композитор Игорь Николаев. «Это большое горе. Слов нет. Большая благодарность тем, кто пришел и вспомнил о нем. У него всегда было прекрасное чувство юмора. Уходят такие люди и им замены нет».

Отметим, что на прощании был и пятый муж Примадонны юморист и телеведущий Максим Галкин. Правда, он не проронил ни слова.