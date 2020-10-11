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«У малыша остановилось сердечко»: звезда «Дома-2» потеряла ребенка

Кристина Дерябина рассказывала о протекающей беременности в своем микроблоге.

«У малыша остановилось сердечко»: звезда «Дома-2» потеряла ребенка
Кристина Дерябина. Фото: instagram.com/mis.kriss

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Кристина Дерябина потеряла ребенка. Об этом 30-летняя блондинка сообщила в своем микроблоге, где активно рассказывала о своей протекающей беременности. Неожиданно у блогера начались сильные боли, поэтому она была вынуждена обратиться в больницу. Там ей сообщили прискорбную новость – сердце малыша перестало биться.

«Никак не могу прийти в себя и хотя бы ответить на звонки», — написала Дерябина.

Кристина Дерябина
Кристина Дерябина. Скриншот: instagram.com/mis.kriss

О беременности экс-участница популярной телестройки объявила в июле. Отцом ребенка был молодой человек по имени Алексей. Его личность Кристина не раскрывала. До встречи с ним блогер была в отношениях с Александром Андрияновым.

 

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«Дом-2»беременностьДом-2 последние новостизвезда реалити-шоуКристина Дерябина