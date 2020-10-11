«У малыша остановилось сердечко»: звезда «Дома-2» потеряла ребенка

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Кристина Дерябина потеряла ребенка. Об этом 30-летняя блондинка сообщила в своем микроблоге, где активно рассказывала о своей протекающей беременности. Неожиданно у блогера начались сильные боли, поэтому она была вынуждена обратиться в больницу. Там ей сообщили прискорбную новость – сердце малыша перестало биться.

«Никак не могу прийти в себя и хотя бы ответить на звонки», — написала Дерябина.

О беременности экс-участница популярной телестройки объявила в июле. Отцом ребенка был молодой человек по имени Алексей. Его личность Кристина не раскрывала. До встречи с ним блогер была в отношениях с Александром Андрияновым.