«Как королева»: Белла Хадид в полосатом кроп-топе показала праздничный торт и засветила обнаженную грудь

Модель Белла Хадид недавно отмечала свой день рождения. Девушка уже успела разместить в личном микроблоге видео, где она демонстрирует свое вокальное мастерство. Однако представитель модных домов Dior и Bulgari не могла не поделиться со своими фанатами фотографиями праздничного торта.

Знаменитость похвасталась огромным десертом, украшенным спелыми ягодами клубники и съедобными бабочками. Однако, судя по комментариям, поклонникам было интереснее разглядывать не крем и коржи торта, а совсем другие детали.

«Этот топ выглядит так горячо», «Как королева!», «О, Боже мой, ты великолепна!», «Боже, как ты горяча!», — написали восторженные подписчики.

Напомним, что почти идеальная по меркам «золотого сечения» модель получила поздравления с днем рождения не только от фанатов, но и от друзей. Близкие девушки сделали самые необычные сюрпризы для Хадид. Одним из самых дорогих для Беллы подарком стало путешествие с подругами. В полете на борту самолета S-класса девушка сделала несколько кадров с воздушными шарами. Позже девушка рассказала в своем профиле, что ей очень повезло с друзьями.