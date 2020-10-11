«Ты — героиня»: возлюбленный Варнавы публично выразил свое восхищение

Екатерина Варнава приняла участие в постановке Александра Молочникова «Бульба. Пир». Премьера состоялась в Театре на Малой Бронной. Режиссер и по совместительству возлюбленный 35-летней актрисы доверил Варнаве главную роль в своем спектакле. После премьеры Молочников эмоционально высказался в Сети о дебюте подруги:

«Ты героиня. Так круто видеть, как человек делает то, чего от него не ждут, и делает это так талантливо», — написал режиссер в своем микроблоге.

больше по теме «Это было сложно психологически»: Лолита дала первый сольный концерт после карантина

В ответ Екатерина поблагодарила любимого мужчину в комментариях:

«Спасибо за этот невероятный спектакль!», — написала артистка.



Молочников подробно рассказал аудитории, какие подвиги совершила Варнава в процессе подготовки спектакля. Режиссер считает выступление бывшей КВНщицы в театре настоящим выходом из зоны комфорта:

«Очень тобой горжусь. Пойти в совершенно чужую среду и одержать там победу, вырвать себя из съемок с райдерами, поселиться во дворце на Яузе вшестером в маленькой гримерке и самой всем делать чай и закупать кофемашины— это настоящий выход из зоны комфорта!», — выразил свое восхищение возлюбленный звезды.

Подписчики режиссера поддержали его восторг в адрес экс-участницы шоу «Comedy Woman»:

«Катерина — невероятный талант», «В Варнаву я всегда верила — ведь она Вселенная», «Это очень смело и трогательно!», «Я ее даже не сразу узнала! Очень крутая роль и она в ней невероятно органично».



Многие выразили свое опасение о возможном закрытии театров на карантин. Поклонники актрисы переживают, что не успеют попасть на спектакль со своей любимицей в главной роли.