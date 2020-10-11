«Я с детства влюблена в Тимати»: дочь певицы Славы попросилась в «Холостяк»

Старшая дочь певицы Славы – Александра Морозова пошла по ее стопам и уже выпустила первый клип. 21-девушка решила с головой уйти в музыку, но при этом не исключает участие в шоу-программах. Так, накануне Слава «порекомендовала» дочери пойти в «Холостяк». Шуточный разговор состоялся в одном из автосалонов, где Александра присматривала автомобиль бизнес-класса.
«Иди замуж за Тимати, он тебе купит… и теща у него хорошая будет», — сказала Слава.
«Возьмите меня в «Холостяк», я с детства влюблена в Тимати» — попросила 21-летняя Морозова.
На днях стало известно, что героем нового сезона популярного шоу «Холостяк» будет Тимати. Ранее он и Анастасия Решетова объявили о расставании. У пары подрастает сын Ратмир. Также у артиста есть старший ребенок – девочка по имени Алиса от модели Алены Шишковой.