Яна Рудковская похвасталась трендовой сумкой за 355 тысяч рублей

О тяге Яны Рудковской к роскоши известно уже давно. Она не упускает возможности похвастаться перед своей многомиллионной армией подписчиков самыми разными новинками, включая одежду и аксессуары. А самый любимый бренд Яны – Christian Dior.

Недавно она показывала новую детскую коляску от этого дизайнера, стоимость которой создала некий ажиотаж. Первое транспортное средство новорожденного Арсения стоит ни много ни мало полмиллиона рублей.

В воскресенье Рудковская решила прогуляться с новым аксессуаром за 355 тысяч рублей, который показала в Instagram. Сумка-седло – трендовая модель этого сезона. Стоимость ее составляет 240 000. Отдельно продается широкий съемный ремень с вышивкой и крупными заклепками, цена которого еще 115 000 рублей.

Особое отношение к брендам не только у Яны. На днях ее сын Саша Плющенко сделал дорогой подарок своей подруге. Юная модель Вила получила в качестве презента платье и ободок модного Дома, общей стоимостью 60 тысяч рублей.