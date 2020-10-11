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Алина Загитова предстала на «Ледниковом периоде» в розовом платье бэби-долл с конским хвостом

В эфире Первого канала показали второй выпуск телепроекта.

Алина Загитова предстала на «Ледниковом периоде» в розовом платье бэби-долл с конским хвостом
Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova/

На Первом канале вышел второй выпуск шоу «Ледниковый период». По-прежнему программу ведут олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. Юная спортсменка предстала перед телекамерами в нежном образе, примерив розовое платье бэби-долл с пышной юбочкой и сделав конский хвост. Известный фигурист выбрал классический смокинг.

Алина Загитова и Алексей Ягудин
Алина Загитова и Алексей Ягудин. Кадр из шоу «Ледниковый период»/ Первый канал

После выхода телепроекта на экраны страны у 18-летней фигуристки количество поклонников явно выросло, по крайней мере, звезда спорта и ТВ стала гораздо чаще хвастаться в своем микроблоке красивыми букетами. Ранее мы писали об одном таком внушительном экземпляре от таинственного поклонника. Мимо этого фото не смогла пройти мимо Татьяна Тотьмянина, жена Алексея Ягудина.

«Красоте красота», — прокомментировала она снимок.

Похоже, что фигуристка совершенно не ревнует супруга к своему избраннику, раздаривая ей свои комплименты. А вот ее благоверный честно признался в эфире Первого канала, что не может спокойно смотреть на выступления жены на «Ледниковом периоде» с Вячеславом Чепурченко.

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