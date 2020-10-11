«Дикая жалость»: Айза Долматова рассказала, как перенесла операцию

Телеведущая мучилась от болей в животе, изжоги и кашля.

Продолжительное время Айзу Долматову мучили боли в животе, изжога и кашель. Когда она решила пройти обследование, то выяснилось, что нужна операция. Медики диагностировали грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. После хирургического вмешательства, которое продолжалось два часа, телеведущая рассказала подписчикам в микроблоге о своем состоянии.

«Дикая жалось к себе», — написала Анохина.

Недавно Айза едва не угодила за решетку. По возвращению из отпуска на Мальдивах, ее задержали в аэропорту Мале и заподозрили в перевозке оружия. Причиной стал кулон в форме пули. После долгих разбирательств, Долматова вернулась в Москву.