Фандера в джинсовых шортах мини и «розеткой» на голове устроила танцы под песню Басты

Хрупкая и грациозная 52-летняя Оксана Фандера устроила домашние танцы под песню Басты и Юлии Зиверт «Неболей». Видео актриса обнародовала в личном блоге.

Примерив белые шорты длины мини, синюю блузку, медицинские маску и перчатки, с простой «розеткой» на голове артистка харизматично подвигалась, целуя градусник. Судя по тексту, муж Оксаны Филипп Янковский заболел, и таким образом она решила поддержать его в трудной ситуации.

«С неба лей, ты — НЕ болей. С Днем Р, Фи», — подписала она видео.

Поклонники актрисы активно обсуждают пост своей любимицы в ее блоге. Для многих видео стало мотиватором в эти непростые дни.