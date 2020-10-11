Фандера в джинсовых шортах мини и «розеткой» на голове устроила танцы под песню Басты

Хрупкая и грациозная 52-летняя Оксана Фандера устроила домашние танцы под песню Басты и Юлии Зиверт «Неболей». Видео актриса обнародовала в личном блоге.
Примерив белые шорты длины мини, синюю блузку, медицинские маску и перчатки, с простой «розеткой» на голове артистка харизматично подвигалась, целуя градусник. Судя по тексту, муж Оксаны Филипп Янковский заболел, и таким образом она решила поддержать его в трудной ситуации.
«С неба лей, ты — НЕ болей. С Днем Р, Фи», — подписала она видео.
Поклонники актрисы активно обсуждают пост своей любимицы в ее блоге. Для многих видео стало мотиватором в эти непростые дни.
«Дорогая Оксана, спасибо за позитив и настроение. Пойду растанцую свою корону тоже. Будем здоровы!», «Надо танцевать, надо жить!», «Вы — элемент счастья в жизни многих. В моей, например. Спасибо, что дарите это», «Огромное спасибо, что поддерживаете людей!», «Супер, просто танцующее счастье», — написали в комментариях фолловеры.