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Утонченная леди: Климова предстала в двубортном костюме с брюками-трубами и шляпе

Актриса поделилась рабочими моментами из своей актерской жизни.

Утонченная леди: Климова предстала в двубортном костюме с брюками-трубами и шляпе
Екатерина Климова. Фото: Global look press.

Екатерина Климова продолжила работу над сериалом «По законам военного времени» в Калининграде. Кадрами со съемочного процесса звезда поделилась в личном блоге.

«Машина времени существует! Для меня — это моя профессия, а для вас? #рабочиемоменты», — подписала она фото.

На снимках и видео звезда предстает в разных образах – от привычных для картины военных до гражданских утонченных. На одной из фотографий Екатерина запечатлелась в брючном костюме, который могли бы примерить и современные модницы. Комплект состоит из двубортного жакета с двойным рядом пуговиц и брюк-труб. Женственный образ звезды завершает шляпка и ботильоны на каблучке.

Екатерина Климова
Екатерина Климова. Фото: https://www.instagram.com/klimovagram/

«Какая чудесная актриса Екатерина Климова! Супер. Обожаю за обаяние и красоту», «Именно Вы, Катюша, и Ваши прекрасные коллеги позволяют нам отправиться на машине времени, называемой кино, вместе с вами, чтобы окунуться в самые различные исторические эпохи и события», «Какие вы красивые, вам так идет военная форма», «Неподражаемая», — прокомментировали пост Климовой ее фолловеры.

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