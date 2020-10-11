Утонченная леди: Климова предстала в двубортном костюме с брюками-трубами и шляпе

Екатерина Климова продолжила работу над сериалом «По законам военного времени» в Калининграде. Кадрами со съемочного процесса звезда поделилась в личном блоге.
«Машина времени существует! Для меня — это моя профессия, а для вас? #рабочиемоменты», — подписала она фото.
На снимках и видео звезда предстает в разных образах – от привычных для картины военных до гражданских утонченных. На одной из фотографий Екатерина запечатлелась в брючном костюме, который могли бы примерить и современные модницы. Комплект состоит из двубортного жакета с двойным рядом пуговиц и брюк-труб. Женственный образ звезды завершает шляпка и ботильоны на каблучке.
«Какая чудесная актриса Екатерина Климова! Супер. Обожаю за обаяние и красоту», «Именно Вы, Катюша, и Ваши прекрасные коллеги позволяют нам отправиться на машине времени, называемой кино, вместе с вами, чтобы окунуться в самые различные исторические эпохи и события», «Какие вы красивые, вам так идет военная форма», «Неподражаемая», — прокомментировали пост Климовой ее фолловеры.