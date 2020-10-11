Утонченная леди: Климова предстала в двубортном костюме с брюками-трубами и шляпе

Екатерина Климова продолжила работу над сериалом «По законам военного времени» в Калининграде. Кадрами со съемочного процесса звезда поделилась в личном блоге.

«Машина времени существует! Для меня — это моя профессия, а для вас? #рабочиемоменты», — подписала она фото.

На снимках и видео звезда предстает в разных образах – от привычных для картины военных до гражданских утонченных. На одной из фотографий Екатерина запечатлелась в брючном костюме, который могли бы примерить и современные модницы. Комплект состоит из двубортного жакета с двойным рядом пуговиц и брюк-труб. Женственный образ звезды завершает шляпка и ботильоны на каблучке.