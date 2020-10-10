«Не дождался родителей»: Брухунова показала уснувшего сына Петросяна в полосатом комбинезоне

Молодая жена юмориста теперь заботиться о ребенке, но при этом не забросила работу. После очередного насыщенного дня родители застали малыша в кресле уже смотрящим сны.

Татьяна Брухунова стала известна публике, когда Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко. В СМИ сразу просочилась информация, что у него роман с молодой помощницей. Первое время артист не комментировал слухи. Однако с недавних пор они уже не скрывают, что живут вместе. А данным некоторых изданий, в конце 2019 году Петросян женился на своей возлюбленной. Еще больше поклонники юмориста удивились, когда он впервые показал сына в своей 75-й день рождения.

Еще в феврале 2020 года появились слухи, что паре выносила ребенка суррогатная мама. Тогда Петросян заверил, что нельзя верить тому, что пишут. Однако теперь известно, что у него подрастает полугодовалый сын Ваган. Но Брухунова отметила, что сама родила малыша. Если юморист не прячет лицо наследника, то его молодая избранница предпочитает пока не показывать личико сына. Недавно она запечатлела кроху перед прогулкой, а теперь сфотографировала ребенка, когда вернулась в работы.

К слову, ранее Татьяна объяснила, что не является мамой-насеткой, поэтому позволяет себе ходить в кино, рестораны и музеи. Она не скрывает, что есть люди, которые приглядывают за малышом в ее отсутствие. На этот раз целый день дома не было и Петросяна. Сын их не дождался и уснул прямо в кресле. Он был облачен в полосатый комбинезон и шапочку.

«Не дождался родителей с работы — заснул», — написала Брухунова.

Поклонники умилились домашним фото. «Так мило и трогательно! Великолепная фотография», «Какой уже большой, красавчик», «Ой, какая сладость», «Милые полосочки и большие, и маленькие», «Самостоятельный парень», «Кресло огонь», «Такая взрослая поза у малышика. И какая красивая обивка кресла, супер», — прокомментировали пост подписчики.