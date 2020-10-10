«Безумно идет этот образ»: Надежда Михалкова в платье из белого льна выступила на льду

Актриса выступила с Максимом Марининовым в рамках шоу «Ледниковый период» с красивым номером, произведя впечатление на судей.

Надежда Михалкова является младшей дочкой Никиты Михалковой. Как и ее сестра Анна она продолжила актерскую династию. Девушка успевает сниматься в кино и воспитывать детей: девятилетнюю Нину и семилетнего Ивана.

А недавно актриса стала участницей шоу «Ледниковый период». Теперь ей приходится выкраивать время на тренировки на льду. Партнером девушки стал олимпийский чемпион Максим Маринин.

Второй раз Михалкова вышла на лед под русскую народную песню «Реченька». Костюмы артистов были соответствующие. Девушка облачилась в платье из белого льна свободного кроя. Красный пояс подчеркнул ее талию.

Она легко двигалась по льду и даже сделала несколько поддержек с Марининым. Пара учла пожелания судей, поэтому на этот раз актриса много двигала руками, что в итоге оценила тренер Татьяна Тарасова.

Надежда откатала номер без падений и с минимальным количеством помарок. Они получили 11, 70 баллов.

«Мне очень приятно было это видеть. И очень хорошие движения найдены, и очень хорошие раскачивания, и очень хорошие такие подпрыжки. Простые, но в то же время сложные движения, потому что кажется, что ты идешь по полю, спотыкаешься и немножечко подпрыгиваешь. Мне абсолютно все понравилось», — высказалась Татьяна Анатольевна.

Приглашенный член жюри Тимур Родригез тоже оценил номер. Он отметил наряд Михалковой.