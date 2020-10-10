«Сколько еще впереди»: Асмус в бархатном платье по фигуре запечатлелась с Петровым

Кристина Асмус не перестает удивлять поклонников. Она прославилась, когда сыграла скромную девушку в сериале «Интерны», но теперь ее роли становятся все ярче.

В фильме «Текст» актриса всех сразила постельной сценой. Недавно она вновь предстала в провокационной роли уже в картине «Китобой», где сыграла вебкам модель. При этом недавно девушка рассталась с мужем Гариком Харламовым, что также вызвало большой резонанс в обществе.

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А недавно Асмус сообщила, что у нее случилась неприятность. Из-за проблем с кожей она отменила очередные съемки, но при этом отыграла в Театре имени Ермоловой последний спектакль «Гамлет».

После семи лет работы актрисе пришлось в последний раз выйти на сцену в образе Офелии. Ее партнером стал Александр Петров, который давно стал кумиром миллионов девушек и одним из самых любимых актеров современности.

После выступления Кристина сделала памятное фото со своим коллегой. Она предстала в бархатном платье по фигуре. Девушка вновь похвасталась безупречной кожей. Петров был в толстовке и мерцающей накидке.

«Смешно как пресса озаглавила эту новость — „Кристина Асмус потеряла роль в спектакле“ и „Олег Меньшиков лишил Асмус роли в театре“. А еще „Подцепившая дерматит Асмус, больше не сможет играть Офелию“», — сразу отметила звезда. «Спасибо тебе, дорогой друг и потрясающий партнер Саша Петров!! Редко когда я встречаю таких же безумных фанатов как я. Глубокий, тонкий, слышащий, неугомонный! Мы многое прошли вместе и сколько еще впереди», — добавила она.

Стоит отметить, что актриса также поблагодарила Олега Меньшикова, худрука театра. Поклонник в свою очередь попросили девушку не переживать из-за того, что пишут в прессе. Многие были удивлены, увидев ее с Петровым.«Кристина, твори и никого не слушай», «Молодец Кристина, и никого не слушай, ты это ты и других таких нет», «Вы смотритесь», «Какая пара была бы», — прокомментировали пост подписчики.