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«Люблю пожрать»: Баста напугал фанатов, прибавив себе вес на фото

Артист поделился селфи, на котором предстал с лишними килограммами.

«Люблю пожрать»: Баста напугал фанатов, прибавив себе вес на фото
Рэпер Баста. Фото: instagram.com/bastaakanoggano/

Василий Вакуленко (рэпер Баста) любит повеселить свою аудиторию. На этот раз знаменитый музыкант показал в своем микроблоге, как бы он сейчас выглядел, если бы набрал пару десятков килограмм.

«Люблю пожрать», — шутливо подписал снимок Баста.

Многие фанаты подыграли рэперу. В комментариях подписчики начали соревноваться в остроумии:

«Новый солист группы «Руки Вверх», «Если бы Ди Каприо играл тебя», «Круг, ты ли это?», «Стас Михайлов на максималках», «Когда приехал от бабушки после каникул», — повеселились поклонники.

Некоторые не на шутку испугались внезапными переменами во внешности артиста:

«Василий, это вы?! Вы тут загримированы? Не пойму, в чем подвох…», «С 2007 изменился», «Вась, это серьезно ты?», — удивились подписчики.

Баста
Рэпер Баста «примерил» пару десятков лишних килограмм. Фото: instagram.com/bastaakanoggano/

Однако Вакуленко поспешил успокоить поклонников: вслед за отредактированным фото рэпер опубликовал оригинал селфи. Фанаты облегченно выдохнули — предыдущее фото оказалось просто шуткой артиста.

«Баста, ты так больше не пугай, Так-то лучше, Умеете вы удивить Василий», — обрадовались в комментариях.

Ранее в челлендже участвовали многие другие звезды российского шоу-бизнеса: так, фанаты Екатерины Волковой не узнали ее на отретушированном семейном фото.

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