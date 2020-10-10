Милый олененок: Саша Бортич облачила двухмесячного сына в комбинезон и вязаную шапку с ушками

Саша Бортич — молодая актриса, которая успела проявить себя в кино. 26-летняя девушка снялась в десятках кинолент, включая «Филфак», «Я худею», «Обычная женщина» и «Холоп». О личной жизни она предпочитает не рассказывать.

Раньше артистка состояла в браке с рэп-исполнителем Вячеславом Воронцовым, но спустя два года они развелись. А не так давно стало известно, что она строит отношения с сыном депутата от «Единой России» Евгением Савельевым. В августе девушка впервые стала мамой.

больше по теме От кого родила Саша Бортич и как без образования стала актрисой 22 сентября актрисе исполняется 26 лет. Поздравляем!

Свою беременность Бортич скрывала. Однако ей пришлось взять перерыв в карьере, чтобы насладиться материнством. Теперь она воспитывает сына, которого назвала Сашей. Теперь актриса все чаще показывает малыша и в отличие от многих коллег, лицо ребенка прятать не стала.

Субботний день, 10 октября, девушка провела с ребенком. Она запечатлелась с ним на камеру перед прогулкой. Саша облачилась в тренч бежевого цвета. Малыша она нарядила в серый комбинезон с капюшоном и вязаную шапку с ушками олененка.

«Извини не извини», — загадочно подписал кадр звезда.

Поклонники восхитились двухмесячным мальчиком и его нарядом. Многие считают, что он похож на маму. «Шапка просто бомба», «Это просто прелесть какая-то», «Милахи! Очень похож на маму!», «Качественно сработано, копия мама», «Какие хорошенькие», «Так похожи», «Шапка отпад. Малыш на маму похож», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно также стала мамой жена Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова. Она тоже наряжает сына Вагана в вязаные шапки с ушками.