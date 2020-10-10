«У меня дичайшие головные боли»: Левин из «Интернов» попал в больницу в Лондоне

Дмитрий Шаракоис, известный российскому зрителю по роли Бориса Левина в сериале «Интерны», попал в больницу в Лондоне.

Актер рассказал в своем Instagram, что на протяжении долгого времени чуствовал недомогание, однако решился вызвать скорую помощь только сейчас.

«Вы особо не переживайте, у меня просто месяц дичайшие головные боли, сегодня был пик на протяжении четырех часов. Сильная пульсация в голове и сердце», — признался артист фанатам в своем микроблоге.

Актер поделился, что уже прошел обследование в больнице, но впереди сдача еще несколько важных анализов. 34-летний Шаракоис переживает, что пережил инсульт или инфаркт, поэтому с опаской ждет окончательных результатов.

«Предварительно инсульта и инфаркта нет, но потребовались дополнительные проверки. Должны еще раз проверить состояние, а также взять кровь. Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью. Успел посмотреть видео от невролога. Также теперь понимаю, что точно нужно сменить подушку, измерить уровень гемоглобина. Возможно, принимать железо», — сообщил он.

Ранее артист откровенно рассказывал, что сейчас наступил непростой период в его жизни. С 2019 года Шаракоис живет в Лондоне. Звезда «Интернов» ушел из кино, начал работать строителем и официантом.

За рубежом Дмитрий еле сводит концы с концами, питаясь просроченными продуктами — об этом он сам рассказывает на своем YouTube канале, и попутно дает практические советы тем, кто планирует переехать в Англию.